İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 6.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2024/84Esas

DAVALI: ZEYNETTİN ÇAKIR

Davacı Akbank A.Ş. tarafından İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1134 Ada,21 No'lu parsel, Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmaza ilişkin Ortaklığın Satış yolu ile Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce davalılardan Zeynettin Çakır'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen davalıya 29/01/2026 günü saat: 10:00'da İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02333177

#ilan.gov.tr