İLAN

T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/184 Esas

Davacılar Aykut Boz, Ayşe Boz, Mehmet Boz ve Şerif Boz tarafından davalılar aleyhine mahkememizde Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi, 525 ada 7 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi 519 ada 2 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi 522 ada 2 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi 520 ada 8 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi 534 ada 1 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi 526 ada 8 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi 534 ada 2 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Yenikarpuzlu Beldesi 129 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında dahili davalı Remziye Nükhet Kavuklu (T.C.:51469748026) adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve sonuçsuz kalması nedeniyle; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilalen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle duruşma günü olan 25/03/2026 günü saat 10:40'de İpsala Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025

Basın No: ILN02332383

#ilan.gov.tr