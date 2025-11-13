GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. GÜLNAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Gülnar İlçe, YANIŞLI Mahalle/Köy, BAĞLIPINAR MEVKİ Mevkii, 101 Ada, 68 Parsel,Taşınmaz Gülnar Belediyesi Uygulama İmar planı dışında bulunmaktadır. Parsel üzerinde 1 adet keçiboynuzu ağacı bulunmaktadır. Parsel ilçe merkezine, okullara, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Parsel; mahalle merkezine uzaklığı kuş uçuşu 800 metre, Mersin-Antalya yoluna kuş uçuşu 500 metre mesafededir.

Adresi: Mersin İli Gülnar İlçesi Yanışlı Mah. Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü: 7.112,73 m2

Arsa Payı: TAM

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı HAYIR

Kıymeti: 5.693.757,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:27 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 10:27 Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 10:27

06/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02333278

