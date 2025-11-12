EDİRNE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DOSYA NO : 2025/338 Esas

KARAR NO : 2025/552

Hayasızca hareketlerde bulunma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile TCK'nin 225/1 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK 231/8 madde uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Mustafa ve Fadile oğlu, 08/02/1978 doğumlu, HASAN EMER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- Tebligat Kanununun 28. maddesince İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.11.2025

