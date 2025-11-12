DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024/92561 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/92561 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Yenişehir İlçe, Şilbe Mahalle/köy, 1272 Ada, 8 Parsel, B Blok 5.kat 23 Nolu Nolu Bb
Adresi : Fabrika Mahallesi 818/2.Sokak Mersa 3 Sitesi B Blok No:4B/23 Yenişehir/Diyarbakır
Ana Taşınmaz
Yüzölçümü :8.000 m2 - Satışa Konu Taşınmaz: Brüt: 156,20 m² Net: 140,35 m²
Arsa Payı : 77/8000
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında olduğu, bu plan kapsamında "Konut alanı" olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının 75, Yençok—42.50 m.'dir.
Kıymeti : 3.926.802,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:00
07/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02331289
