DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

2024/92561 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/92561 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Yenişehir İlçe, Şilbe Mahalle/köy, 1272 Ada, 8 Parsel, B Blok 5.kat 23 Nolu Nolu Bb

Adresi : Fabrika Mahallesi 818/2.Sokak Mersa 3 Sitesi B Blok No:4B/23 Yenişehir/Diyarbakır

Ana Taşınmaz

Yüzölçümü :8.000 m2 - Satışa Konu Taşınmaz: Brüt: 156,20 m² Net: 140,35 m²

Arsa Payı : 77/8000

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında olduğu, bu plan kapsamında "Konut alanı" olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının 75, Yençok—42.50 m.'dir.

Kıymeti : 3.926.802,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:00

07/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02331289

#ilan.gov.tr