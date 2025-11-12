BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2024/247 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/247 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Dava konusu taşınmaz Bursa ili Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesi tapunun 6892 ada 7 parselinde İhsan sokak üzerinde olduğu, taşınmaz üzerinde 14 kapı numaralı yapının tek katlı, 12 numaralı yapının 2 katlı, 10 kapı numaralı yapının 3 katlı, 8 kapı numaralı yapının 3 katlı olduğu görülmüştür. 14 kapı numaralı tek katlı yapının 3 oda, 1 antre tuvalet-banyo, mutfak bölümünden meydana geldiği ve 75,00 m² alana sahip olduğu ısınmanın doğalgaz sobayla sağlandığı tespit edilmiştir. 12 kapı numaralı 2 katlı yapının ön ve arka cephede her kata ayrı giriş kapısı olduğu görülmüş çatı katına üstü kapalı yanları açık sundurma çatı yapıldığı tespit edilmiş keşif icrasında kapalı olması nedeniyle inceleme yapılamamıştır. Dosyasındaki bilgilerden her iki katında 3 oda 1 salon bölümden meydana geldiği kullanılabilir alanının 80,00 m² olduğu tespit edilmiştir. 10 kapı numaralı yapının 3 katlı olduğu zemin katında 1 adet dükkan bulunduğu görülmüş, yapının 1.katındaki meskene girilebilmiş hol, 2 oda mutfak, banyo-tuvalet salon bölümünden meydana geldiği ve 80,00 m² alana sahip olduğu tespit edilmiştir. 8 kapı numaralı yapının 3 katlı olduğu görülmüş yapının 2.katındaki meskene girilebilmiş 3 oda, hol, mutfak, tuvalet-banyo alanından meydana geldiği 85,00 m² kullanılabilir alanı olduğu tespit edilmiş girilemeyen meskenlerinde girilebilen meskenlere benzer oldukları keşif icrasında öğrenilmiştir. Belediye hizmetlerinden faydalandıkları tespit edilmiştir.

Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi 6892 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 567,57 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı kapsamında ön bahçe 3 metre bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.041.200,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Parseldeki bina C=46,26 m2 imar yoluna tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02332172

#ilan.gov.tr