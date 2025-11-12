BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/41 Esas

DAVALILAR : 1- OSMAN ÖZDEMİR Şingah Mah. Kurtuluş Cad. No:55 İç Kapı No:1 Bayburt Merkez/ BAYBURT

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)davası ara kararı uyarınca;

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalılara tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2024/41 esas sayılı dava dosyasında duruşması 04/12/2025 günü saat 09:30'a bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

