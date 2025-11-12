12 Kasım 2025, Çarşamba

AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 12.11.2025 00:00 Güncelleme: 12.11.2025 00:04
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN UNVANI VERGİ NO ADRES VERGİ VEYA CEZA. DÖNEMİ VERGİNİN
NEVİ		 CEZANIN
NEVİ		 VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI
VİCTORİA DERİ TEKSTİL KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9251130070 ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ 1 271 AVCILAR İSTANBUL 202212202212 0015 3080 1.059.214,57 3.177.643,71
VİCTORİA DERİ TEKSTİL KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9251130070 ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ 1 271 AVCILAR İSTANBUL 202201202212 0010 3080 1.602.386,26 4.807.158,78
KIZILTAŞ PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ 5620821537 MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. KÖROĞLU SK. NO: 13 A İÇ KAPI NO: AVCILAR/İSTANBUL 012022122022 0010 3080 3.690.401,81 11.071.205,43
KIZILTAŞ PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ 5620821537 MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. KÖROĞLU SK. NO: 13 A İÇ KAPI NO: AVCILAR/İSTANBUL 012022032022 0033 3080 3.690.401,81 11.071.205,43
KIZILTAŞ PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ 5620821537 MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. KÖROĞLU SK. NO: 13 A İÇ KAPI NO: AVCILAR/İSTANBUL 022022022022 0015 3080 2.887.922,49 8.663,767,47
IMAD HASSOUN HOMSI 4580986081 AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. SOYLEMEZ APT SOYLEMEZ APT. DIŞ KAPI NO:30 İÇ KAPI NO:5 AVCILAR/İSTANBUL 012023122023 0001 3080 5.154.170,69 5.154.170,69
Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K 'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur.

Basın No: ILN02330150
