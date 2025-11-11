T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/236 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;17702324624 TC kimlik numaralı, BEKOS ve PERİHAN oğlu/kızı, 01/07/1968 dogumlu, gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen CHRİSTEL ANNA MAİRA AYYİG'ı gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2025/236 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. Nun 33.maddesi gereğince ilan olunur. 02/09/2025

