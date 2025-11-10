GEBZE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.GEBZE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/436 Esas

KARAR NO : 2025/370

C.SAV.ESAS NO : 2024/8685

Mahkememizin10/10/2025 tarih ve 2024/436 Esas ve 2025/370 Karar sayılı ilamı ile Sami ve Zeycan oğlu, 21/08/1988 Bakırköy doğumlu, sanık EFECAN KESKİN (T.C. Kimlik No: TC Kimlik No:36067317676)'in üzerine atılı müşteki Kübra Köksalan Kılıçarslan'a karşı, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan neticeten 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 18.320 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, (istinaf yasa yolu açık olmak üzere) ancak tüm aramalara rağmen bulunamadığı, mernis adresinin bulunmadığı ve halen adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 hafta içinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi ya da tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi yada tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.06.11.2025

