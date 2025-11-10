DEMİRCİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEMİRCİ İCRA DAİRESİ

2024/199 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/199 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Demirci İlçe, ÇAMLICA Mahalle/Köy, 19 Ada, 252 Parsel, Taşınmazın tapu kayıtlarındaki vasfı '' Bahçeli Kargir Ev'' dir.Hissesi tamdır.Taşınmaz Demirci Belediyesi uygulama imar planı sınırları içerisindedir. Taşınmazın uygulama imar planındaki lejantı BL-5 dir. Blok yapı nizamlı 5 kata kadar yapılaşmaya uygundur. Ticari + konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın yola cephesi vardır. Her türlü belediye alt yapı ve imkanlarından yararlanabilir. Ulaşımı kolay bir parseldir. Menderes caddesine cephesi vardır. Taşınmazın üzerinde bodrum ve zemin katından oluşan yaklaşık 40-50 yıllık bir yapı vardır. Yapının 3 tarafı bahçelidir. Taşınmaz önünden geçen yoldan yaklaşık 1 mt. daha aşağıdadır. Bahçeye demir profil merdiven ile inilir. Yapının kapı numarası 17 dir. Üzerinde 3 akıntılı ahşap çatısı vardır. Çatı örtüsü marsilya kiremittir. Keşif esnasında yapının kullanılmadığı ve boş olduğu görülmüştür. Yapının alt kısmında taş duvarlı basık tavanlı bodrum vardır. Yapı yaklaşık 80 m2 taban alanlıdır. Yapının tabanı beton ahşap tavanı betondur. Yapı yığma tarzda yapılmıştır. Kapı ve percereleri ahşaptır. Yapıya önden ve yandan beton merdiven ile çıkılır. Yapıda ortada antre - salon, 3 oda mutfak wc banyo vardır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Menderes Bulvarı Demirci / MANİSA

Yüzölçümü : 266 m2

İmar Durumu :Belediye imar planı içindedir.

Kıymeti : 6.273.600,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

