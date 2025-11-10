BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/230 Esas

Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Muhammet Müjdeci (T.C.31300411722) hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup Batman ili Merkez ilçesi Tilmis köyü toplulaştırmadan önceki 254 parsel 3616,93 m2'lik istimlak alanı ve İ1 ve İ2 ile gösterilen 5198,37 m2'lik irtifak alanın TPAO tarafından kamulaştıracaktır. 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele ilişkin kararın kesinleşerek taşınmazın TPAO adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıf Bank Batman Şubesine adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 27/01/2026 günü saat 09:35'te Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 06.11.2025

Basın No: ILN02330239

