T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.580.000,00

1

Taşıt

34GEE889 Plakalı , 2022 Model , CITROEN Marka , C5 AIRCROSS SHINE 1.5 BLUEHDI Tipli , 10Q3EJ1579474 Motor No'lu , VR7ACYHZSNL054477 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,

Dosya kapsamında yer alan 20/02/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

Keşif günü, Aracın kapılarının açık olduğu ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmek istenildiğinde aracın anahtarları olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın yürür vaziyette olup olmadığı tespit edilememiştir. Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olmaması sebebi ile aracın kilometresi kontrol edilememiş ve fotoğraflandırılamamıştır. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda ve sağ kapı paneline çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ :

Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

KİLOMETRESİ :

Aracın bilgi ekranından 61221 kilometrede olduğu tespit edilmiştir.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER :

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ:

Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın sol ön çamurluğun hafif vuruk olduğu, üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.