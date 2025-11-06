VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/50 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Van ili, Tuşba ilçesi, Akköprü Mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|YÜZÖLÇÜMÜ
|PARSEL
|Van
|Tuşba
|Alaköy
|7681,11 M2.
|Doğusu ve Kuzeyi Dere, Doğusu 107 ada 248 parsel Güneyi 107 ada 247 parsel
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|ERCAN CANCAN
|HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Davacı Ercan CANCAN tarafından davalı, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Davaya konu taşınmazın yukarıda bilgileri yazılı ekte sunulan 18/10/2025 tarihli Fen Raporunun 2. Sayfasında bulunan krokide belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parsel içerisinde kaldığı anlaşılmakla tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/50 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.
EK : 18/10/2025 Tarihli Fen Raporu ve Eki
