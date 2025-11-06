PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TC.

PAZAR (RİZE)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/613 Esas

KARAR NO : 2023/274

MUHATTAP

DAVALI : Hüseyin Avni SAYDI (TC: 1339***3384) - Osman ve Sebahat'den olma, 1966 doğumlu

KARAR

"HÜKÜM:

Davanın KABULÜNE,

1-)Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy Mahallesi/köyünde kain 133 ada 1 parsele kayıtlı (eski 34 parsel) 25.865,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın 04/02/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda taranarak "IR" harfi ile gösterilen 585,48 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı bedeli 112.660,17 TL, "G" harfi ile gösterilen 375,73m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı bedeli 3.697,18 TL ve muhdesat bedeli 14.996,91 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 131.354,26 TL olarak TESPİTİNE, "IR" harfi ile gösterilen kısımda ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak koşuluyla Hazine adına DAİMİ İRTİFAK HAKKININ TAPUYA TESCİLİNE, kullanma hakkının davacı idareye ait olduğunun şerh edilmesine, "G" harfi ile gösterilen bölümde ise davacı kurum lehine 1 yıllık geçici irtifak tesisine,

2-)Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy Mahallesi/köyünde kain 133 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 131.354,26 TL olduğunun tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedelinden Pazar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/311 D.İşsayılı dosyasında depo edilen 48.647,54 TL acele kamulaştırma bedeli mahsup edildikten sonra oluşan 82.706,72 TL fark bedelin 02/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi ve dosyamız Ziraat Bankası Pazar Şubesi üçer aylık vadeli hesabına yatırılan kısmın neması ile birlikte -mükerrer ödemeye yer vermeyecek şekilde- tapudaki payları oranında davalılara derhal ödenmesine, tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına, davacı kurum tarafından fazla depo edilen 10.593,57 TL bedelin işlemiş nemaları ile birlikte davacı kuruma iadesine"

Dair, tarafların yokluğunda tescil yönünden KESİN, kamulaştırma bedeli yönünden ise verilen kararın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da mahkememize verilmek üzere bir başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek şartıyla bulunulacak beyanla, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere ibraz edilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.19/04/2023"

Mahkememizce verilen Gerekçeli Karar hükmün, tüm aramalara rağmen davalı Hüseyin Avni SAYDI'nın adresinin tespit edilememesi sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup; 7201 sayılı Kanunun 31.maddesi gereğince tebliğin yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta içinde hükmün istinaf edilebileceği hususları İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

