MANAVGAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/248 Esas

Dava konusu Antalya İli Manavgat İlçesi Demirciler mahallesinde bulunan alanı 1318,86 m2 miktarındaki sınırları itibari ile kuzeyi tescil harici alan, güneyi 104 ada 113 parsel, doğusu 104 ada 7 parsel, batısı yol ve 104 ada 120 parsel ile çevrili olan taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/2 maddesi gereğince davacı Ramazan Asar adına tapuya tescili talep edildiğinden, belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 03/06/2026 günü saat 09:35'da mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur. 10.10.2025

Basın No: ILN02325514

#ilan.gov.tr