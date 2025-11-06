T.C. KUMRU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/168 Esas 23.10.2025

Davacı, İSMET SÜĞÜMLÜ ile Davalılar , ABDULLAH GÜLMEZ, ALİ GÜLMEZ, ASİYE YİĞİT, AYDIN ÇAYA, AYŞE GÜLMEZ, AYŞE ÖZGÜR, HASAN GÜLMEZ, HAVA ÖZCAN, İRFAN ÖZCAN, MURAT ALIMLI, MURAT CAN ÇAYA, MUSTAFA ALIMLI, SEVİM TÜZ, TÜLAY YALMAN, YAĞMUR ÇAYA, YUSUF GÜLMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı), Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme) davası nedeniyle;

Mahkememiz ara kararı gereği; Mahkememiz ön inceleme duruşma gününün davalı Ayşe Özgür'e tespit edilen adresine tebligat yapılamadığı, güncel adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından tebligat kanununun 28 ve devamı maddelerinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

" 28/01/2026 günü saat 09:20'a atılı ÖN İNCELEME duruşmasına sulh için hazırlık yaparak gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızın İHTARINA" İhtarı ile birlikte 38536884184 T.C kimlik numaralı Ayşe Özgür'e ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02326642

#ilan.gov.tr