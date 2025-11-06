KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/463 Esas

KARAR NO : 2025/63

DAVALI: Bekir YÖNDEMLİ : Kırıkkale İli, Merkez ilçesi, Karacalı Mah/Köy, 64 hanede nüfusa kayıtlı, Hamza ve Şaziye'dan olma,18/12/1972 doğumlu, T.C kimlik numarası: 31*******40

Sayın Bekir YÖNDEMLİ

Davanın KABULÜ ile,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım1458 Ada 32 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım 1458 Ada 36 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım 1458 Ada 37 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım 1458 Ada 39 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5828 Ada 1 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 1 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 2 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 11 Parsel,

Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazların taksimi mümkün olmadığı tespit edilmekle üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydıyla ortaklığın genel açık artırma yoluyla yapılacak SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.31/10/2025

Basın No: ILN02327143

#ilan.gov.tr