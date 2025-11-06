T.C.

FETHİYE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/439 Esas 14.08.2025

Konu: İLAN

İLAN



Adem İgaç tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; davacının eşi DOREEN MARY İGAÇ'tan 25 yıla yakın bir süredir kendisinden haber alınamadığını, bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Tecer Mahallesi/Köyü, Cilt No:186, Hane No:14'de nüfusa kayıtlı James Edward ve Lily'den olma, 22/05/1937 doğumlu, 69979031026 T.C. kimlik numaralı DOREEN MARY İGAÇ hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle mahkememizin 2025/439 esas sayılı dosyasına bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi verilmesi, aksi takdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02326920

