ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hisarçandır Mahalle/Köy, 274 Ada, 2 Parsel
Adresi: Hisarçandır Mah. Pelitli Çukur Mevkii 274 Ada 2 Parsel Konyaaltı / ANTALYA
Yüzölçümü: 16.012,21 m2
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamı dışında kalmakta olup, kadastro parseli niteliğindedir
Kıymeti: 14.410.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Şartname ve İlanda belirtilmiştir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:06
|Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 11:06
|Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 11:06
03/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02327106
