T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2020/222 Esas

KARAR NO:

Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan mahkememizin 26/02/2025 tarih ve 2020/222 E 2025/106 K sayılı ilamı ile; sanık GURUP HALİD hakkında Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar SANIK İmes ve Fadiye kızı, 01/01/1993 İDLİP doğumlu GURUP HALİD'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07.10.2025

Basın No: ILN02312160

