T.C.

ANKARA 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/142 Esas

Davacı S.S. Yeşil Çankaya Konut Koop. tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında; Davalılar 40384911752 T.C kimlik numaralı Ahmet SİLAV, 27451525258 TC kimlik numaralı Hakan KARACA, 34754060256 T.C kimlik numaralı Sezgin DOĞAN'ın tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden adına bilirkişi raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, "Mahkememizce alınan 13/08/2025 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; Genel aralık: Mamak/Nenek çevresinde tarlaların genellikle 200-1.000 TL/m² arasında fiyatlandığı, daha küçük sfesifik değer olarak sıklıkla (ör. 2.000 m² civarında): 585 TL m² "Küçük ve imar sınırındaki tarlaların (100-300 m²) çok daha yüksek (1.100-2.500 TL/m²) fiyatlarla satışta olduğu, yatırım ya da imar potansiyelli yerlerde fiyatların 1.100-1.650 TL/m² aralığının üzerine çıkabildiği görülmektedir" şeklinde rapor verilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde bilirkişi ek raporuna karşı cevap verebileceğiniz yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacağınız bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02311159

#ilan.gov.tr