T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/2 Esas



İLAN

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Büyükbaklalı Mahallesi, 15454 Ada, 45 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, Davacı Murat Sert ve Nadir Sert tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü: 13/01/2026 Saat: 10:35

