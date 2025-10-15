İLAN

GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/866 Esas

KARAR NO : 2025/155

Davacı :Özge Pınar Yıldız

Davalı :Yunus Karipçin

Davacı ÖZGE PINAR YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Nafaka (Katılım Nafakası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ ile

1-Gaziantep 3. Aile Mahkemesinin 2016/977Esas 2017/86 Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk Mira Emel Karipçin lehine hükmedilen aylık 500,00-TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3.000,00-TL'ye çıkartılmasına, hükmedilen iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın her yıl üfe oranında arttırılmasına,

2-Dava adli yardım talepli açıldığından alınması gerekli 341,40-TL nispi harç, 1.230,80-TL başvuru ve peşin harç ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 840,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydının yapılmasına,

3-Davacı taraf bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 30.000,00-TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafından yatırılan avanstan harcanmayan kısmın PTT yolu ile ödemeli olarak davacıya gönderilmesine, masrafın bakiye avanstan karşılanmasına,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı vekili Av. BÜŞRA DEMİRALAY'ın yüzlerine karşı davalının yokluğunda verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 09/10/2025

Basın No: ILN02312008

#ilan.gov.tr