T.C. KAYSERİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı: 2017/13 Ort. Gid. Satış 09/10/2025

Konu : ilan

-İ L A N-

Mahkememiz Satış Müdürlüğünce satış işlemleri yürütülenKayseri İli, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 11651 Ada, 1 Parsel, 5 adet kargir bina ve arsası niteliğindeki taşınmaz maliklerinden olan bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen, Mahkememiz Satış Müdürlüğü dosyasında Çerkez ve Nadiye oğlu, 16/07/1970 d.lu, (TC.26357124718)Adil İlbasmış ve Serkan ve Naziye kızı, 02/07/1978d.lu, 26348125090 TC.nolu Sevgi İlbasmış ilanın tebligat yapılmasına karar verildiğinden, yukarıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazların 1. Açık Artırma ihale gününün;

1- Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 11651 Ada, 1 Parsel, 5 adet kargir bina ve arsası niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 05/11/2025 saat 11:00 ve bitiş tarihi olan 12/11/2025 saat 11:00'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı,

Yapılacak olan 1. Açık Artırma ihale gününde taşınmazın alıcısı çıkmaması durumunda 2. Açık Artırma ihale gününün;

1- Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 11651 Ada, 1 Parsel, 5 adet kargir bina ve arsası niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 05/12/2025 saat 11:00 ve bitiş tarihi olan 12/12/2025 saat 11:00'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı, iş bu ilanın yayınından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/10/2025

Basın No: ILN02311493

#ilan.gov.tr