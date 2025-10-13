İ L A N

T.C. AYDIN 2. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2021/429 Esas:



DAVALI ILAHA DINCHER - KARADAĞ RAYONU LOKBATAN KASABASI SEYMUR ORUCOV KUCESİ, DALAN DÖNGE 1. EV 8 MENZİL 1 BAKÜ/AZERBAYCAN Davacı RAMAZAN DİNÇER tarafından davalı ILAHA DINCHER aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;DAVALI ILAHA DINCHER'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup Mahkememizin 31/01/2023 tarih ve 2021/429 E. 2023/77 K.sayılı kararıyla" Davanın kabulü ile, 1-Aydın İli,İncirliova İlçesi , DR. İrfan Aksoy Mah /Köyücilt no:4, hane :90,BSN no:11 denüfusa kayıtlı İsa ve Gülden oğlu21/09/1979 Aydın D.lu, 2xxxxxxx2 T.C. Kimlik numaralı davacıRAMAZAN DİNÇER ileaynı yerAzerbaycan cumhuriyeti uyruklu ILAHA ZARBELIYEVA (DİNÇER)'NIN TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, 2-Tarafların Müşterek çocuğu2019 doğumlu Elhane Dinçer'invelayet haklarının davalı anneye tevdiine karar verilmiştir. Karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içindeİzmir Bölge Adliye mahkemesine taraflarca istinaf yoluna başvurulabilincektir. Gerekçeli karar İlanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02311225

#ilan.gov.tr