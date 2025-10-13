13 Ekim 2025, Pazartesi
T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/207 Esas
KARAR NO : 2024/801
DAVALI : ŞEMSİ ARLIER
Mahkememizden verilen 30/10/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiş ve davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
Mahkeme kararı ve istinaf dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.
