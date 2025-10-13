T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2020/207 Esas

KARAR NO : 2024/801

DAVALI : ŞEMSİ ARLIER

Mahkememizden verilen 30/10/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiş ve davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Mahkeme kararı ve istinaf dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02310290

#ilan.gov.tr