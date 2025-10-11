Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/611 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/611 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Karabağlar , KARABAĞLAR Mahalle/Köy, 34262 Ada, 5 Parsel, 7 Nolu B.B.

Adresi: Aydın Mah. 4275 Sok. No:2A Zemin Kat 7 B.B. Nolu Dükkan Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü: 320,00 m2

Arsa Payı: 1/7

Kıymeti: 5.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Karabağlar İlçe, KARABAĞLAR Mahalle/Köy, 3107 Ada, 346 Parsel, KARGİR EV

Adresi: Yunus Emre Mah. Sırrı Atalay Sok. No:111 Karabağlar/İzmir Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü: 80,00 m2

Kıymeti: 9.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 15:00

08/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02310507

#ilan.gov.tr