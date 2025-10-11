Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1294 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1294 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hasan Halife mahallesi, 2038 ada, 98 parselde bulunan kat mülkiyetli, Altında Dükkan Olan Apartman nitelikli, 191,22 m2 miktarlı taşınmazın 24/100 arsa paylı, dükkan vasıflı, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adresi: Akşemsettin Mahallesi, Balipaşa Caddesi, No:50-52A Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 21.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:37

09/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

