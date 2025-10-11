T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/5 Esas

DAVALI : LATİF HÜSREVOĞLU - Atatürk Mah. Muhtar Sokak Tektaş Apt. Blok No:11-13 D:9Ümraniye/ İSTANBUL

Davacı GÖNÜL HÜSREVOĞLU dilekçesinde özetle; evliliğinizin başından beri davacıya gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddet uyguladığınızı, yine davacıyı defalarca gerek sosoyal medya aracılığı gerekse fiziki olarak aldattığınızı, gerek eş gerekse babalık görevlerini yerine getirmediğinizi, bu nedenle boşanmanıza karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce tespit edilen adresinize dava dilekçesi davetiye ile çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığınız / ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

Dava dilekçesinin tebliğinin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının ihtarı ile; HMK 127. Maddesi uyarınca; davaya karşı iki haftalık yasal kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verme süresinizin bulunduğu, aksi halde HMK 128. maddesi uyarınca; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02310493

