T.C.

BAYBURT

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L Â N



ESAS NO : 2024/12 Tereke

BAYBURT ili, MERKEZ ilçesi, ZAHİT mah/köy 12 Cilt, 183 Aile sıra no 9 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1952 doğumlu 05/04/2024 tarihinde vefat eden 49483827858T.C. Kimlik numaralı müteveffa NAİL SAKA'nun borç ve alacak miktarlarının bildirilmesi ve alacaklılar ile borçluların, işbu ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri hususu İLÂNEN TEBLİĞ olunur. 01/09/202

