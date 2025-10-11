İSTANBUL 45. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 45. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/189 esas sayılı dosyasında Müşteki Tam Finans Faktoring tarafından AGROSOL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LTD. ŞTİ yetkilisi sanık AHMET ŞAHİN aleyhine ''çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme'' suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 29/01/2026 günü saat 10,45'e bırakılmıştır. CMK 145 ve 253 İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık AHMET ŞAHİN (T.C: 22144588756 ) tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02310654

#ilan.gov.tr