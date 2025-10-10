T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/20 Esas 06.10.2025

Konu : İLAN

Davacı , ZAHİDE DURAK ile Davalı , İZZETTİN DURAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı adına çıkartılan İZZETTİN DURAK'a davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla ; Davacı tarafından davalı hakkında Boşanma (Çekişmeli) davası açılmış olup " ön inceleme duruşması için sulh adına gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden istenecek belgelerin istenebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,bu hususlar verilen süre içinde yerine getirilmezse o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur" şerhi ile 08.12.2025 günü saat 09.50'de Büyükçekmece 6. Aile mahkemesinde ön inceleme duruşması yapılacaktır. Ön inceleme duruşma gün ve saati İZZETTİN DURAK'a ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : İZZETTİN DURAK - 15893970620 Atatürk Mah. Reyhan Sk. No:13 D:2Esenyurt/ İSTANBUL

ŞIRNAK ili, SİLOPİ ilçesi, ESENLİ mah/köy, 18 Cilt, 8 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, ABDO ve HALİM oğlu/kızı, 14/03/1965 dogumlu,

Basın No: ILN02309288

#ilan.gov.tr