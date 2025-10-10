T.C.

BOZÜYÜK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/454 Esas

KARAR NO : 2022/122

Dikili Ağaç, Fidan veya Bağ Çubuğuna Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/03/2022 tarihli ilamı ile sanık Emin Başbudak hakkında verilen beraat kararı suçtan zarar gören Yusuf Kenan ve Emine Nesrin oğlu, 19/01/1954 doğumlu, AHMET SEDAT ELER tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla, beyanın tutanağa geçirilip hakime onaylatmak suretiyle, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olduğuna, istinaf yasa yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2025

Basın No: ILN02307554

#ilan.gov.tr