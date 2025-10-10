T.C.

ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/379

KARAR NO : 2025/394

Davacı Zeynep Özkan aleyhine mahkememizde açılan Nafaka davasının yapılan açık yargılamasında;

Adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından "istinaf kanun yolu başvuru dilekçesinin" ilanın tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından;

"Müvekkil lehine hükmedilen 2.500,00 TL nafakanın hakkaniyete ve ekonomik gerçeklere uygun olmadığından 6.000,00 TL veya hakkaniyete uygun daha yüksek bir miktara çıkartılması" talebini içeren istinaf dilekçesinin davalı Yönüs Ceyhan'a (TC:13084175526) ilanen tebliğ olunur.

