İLAN

BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/187 Esas

DAVACI : İSA ALKAYA

DAVALI : RAMAZAN MAVUŞ -18464646290

Davacı İSA ALKAYA aleyhinize mahkememizde açılan Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/11/2025 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2025

Basın No: ILN02309176

#ilan.gov.tr