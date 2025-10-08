T.C. İSTANBUL ANADOLU 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO: 2024/461 Esas

KARAR NO: 2025/463

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.07.2025 tarihli kararı ile hakkında 2863 sayılı kanunun 65/1 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilen 387*****918 kimlik numaralı, Yusuf ve Ayzıt oğlu, 1956 doğumlu Sanık CANİP ÖNEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup beyanlarını da tutanağa geçirmesi şartıyla, sanık cezaevindeyse cezaevi müdürlüğüne vereceği dilekçeyle istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair verilen karar İLAN OLUNUR.03.10.2025

Basın No: ILN02307695

#ilan.gov.tr