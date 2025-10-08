T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/180 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Yılmaz AKOĞLU'nda 40 yıldır haber alınamadığı, Sakarya'ya gideceğini ifade ettiği ancak geri dönmediğini, kendisinden bir daha haber alınamadığı, Yılmaz AKOĞLU'nun kaybolmasının üzerinden 40 ene geçtiği bildirildiğinden 33325787592 TC kimlik numaralı, Muhsin ve Sabiha'dan olma, Kozyatağı 136/09/1947 doğumlu, Yılmaz AKOĞLU'nun TMK'nun 32 ve devamı maddeleri uyarınca ülke çapında yayın yapan trajı 100.000'nin üzerinde olan gazetelerin birinde 2. gaiplik ilanı yapılmasına karar verilerek bu kişi hakkında bilgisi olanların Mahkememize başvurulmadığı ve bilgi verilmediği takdirde Yılmaz AKOĞLU'nun gaipliğine karar verileceği ilanen duyurulur.Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek YILMAZ AKOĞLU hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.24.09.2025

GAİP TC KİMLİK NO: 33325787592

ADI SOYADI: YILMAZ AKOĞLU

BABA ADI: MUHSİN

ANA ADI: SABİHA

DOĞUM TARİHİ: 13/09/1947

DOĞUM YERİ: KOZYATAĞI

Basın No: ILN02307520

#ilan.gov.tr