T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/352

KARAR NO : 2025/289

SANIK : AHMED ALZOUBI , Awad ve Hitam oğlu 01.01.2005 Humus doğumlu

SUÇ : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Brıkalmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 29.07.2023

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 142/2-h, 116/2

VERİLEN CEZA MİKTARI : 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 20.06.2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Brıkalmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 18.09.2025

Basın No: ILN02296928

#ilan.gov.tr