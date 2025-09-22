T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, bilirkişi raporlarına, şartnameye, satış ilanına, ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, MEHMET AKİF ERSOY Mahallesi 2122 Ada, 1 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz.

Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 528,04 m2

İmar Durumu : Bitişik nizam 3 katlı konut alanıdır.

Kıymeti : 3.960.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

