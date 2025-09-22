T.C. DOĞANHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/550 Esas

DAVALILAR : KEMAL DEMİR -59755078512- Şahin ve Hatice oğlu 14/07/1962 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı davetiye çıkarılmış olup, Hollanda posta idaresi tarafından teslim alınamadı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da Hollanda/Haarlem olduğu dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava konusu taşınmazlar üzerinde Ortaklığın Giderilmesi ( Paylı Mülkiyette) ilişkin dava açıldığı hususlarında ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: HMK.nun 122-127. Maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize bildirebileceğiniz iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez iseniz davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02298138

