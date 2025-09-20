İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/393 Esas 18.06.2025

Konu: Gaiplik İlanı



GÜLHAN TİNER ile tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Davacı GÜLHAN TİNER-41032530806 - tarafından açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi köyü, Cilt no:18, Hane no:1846 nüfusa kayıtlı 30/08/1947 Kadıköy doğumlu 41041530514 T.C. kimlik numaralı AHMET NAİL TİNER hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/393 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 32 vd maddeleri gereğince 1. Kez İLAN OLUNUR. 18.06.2025



GAİP TC KİMLİK NO: 41041530514

ADI SOYADI: AHMET NAİL TİNER

BABA ADI: MEHMET

ANA ADI: NAHİDE

DOĞUM TARİHİ: 30/08/1947

DOĞUM YERİ: KADIKÖY-İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ: MEHMET AKİF ERSOY MAH. GÜREŞÇİ SK. NO:40/1 İÇ KAPI NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL

