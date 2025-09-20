T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/233 Esas

KARAR NO: 2024/545

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli ilamı ile SSÇ SELİN MEYDANCI hakkında Beraat kararı verilmiş olup;Bachar ve Rana kızı, 07/09/1999 DAMASCUS/SURİYE doğumlu MÜŞTEKİ SANA ALTAHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18/09/2025

