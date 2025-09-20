İLAN

T.C. BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/367 Esas

DAVACILAR: 1- BERKAN ŞAHİN-50197438490 -

2- CANAN YILGIN-50278435790 -

3- HANDAN ŞAHİN-62959326204 -

4- SUNA HACIHAFIZOĞLU-30482293898 -

5- VOLKAN ŞAHİN-50257436428 -

6- ZEHRA GÜL ŞAHİN-32630024842 -

VEKİLİ : Av. EMRE CAN - [15125-21388-33213] UETS

DAVALI:AYDIN AĞRI -45061312754

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalılardan Aydın Ağrı'nın mernis adresinin boş olduğu, tebligata yarar yerleşim yeri adresinin tespiti için ilgili kolluklara yazılan müzekkere cevaplarının olumsuz geldiğive araştırmalar neticesinde kendisine yahut herhangi bir ikametgah adresine ulaşılamadığı anlaşılmakladava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Muris Mehmet Sak'tan yasal mirasçılarına intikal eden Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Esentepe Mahallesi, Hibe Mevki, 607 parsel, Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Esentepe Mahallesi Hibe Mevkii 620 parselde bulunan tarla, Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Esentepe Mahallesi Hibe Mevkii 627 parselde bulunan tarla , Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Esentepe Mahallesi Hibe Mevkii 657 parselde bulunan bahçe, Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Esentepe Mahallesi Hibe Mevkii 776 parselde bulunan Kargir Ev, Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Esentepe Mahallesi Hibe Mevkii 571 parselde bulunan tarla üzerinde davacı ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusu olduğunu, dava konusu taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 28/11/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 08/08/2025

Basın No: ILN02297270

#ilan.gov.tr