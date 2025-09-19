T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1968 Esas

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 25/11/2025 Günü Saat 09:10

DAVALILAR : ALİ ÖZER - 274***88064

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Sistemde kayıtlı adresinize çıkartılan tebligatın iade gelmesi ve yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden; dava dilekçesive duruşma günü bildirir tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle dava diekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/11/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02295754

#ilan.gov.tr