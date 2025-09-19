T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20224168-2022/313-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat İLAN

Mahkememizin 20/12/2022 tarih, 2022/313 esas 2022/1987 karar sayılıKARINA MOROZOVA, Alexander ve Alla kızı, 08/06/1993 RUSYA doğumlu, sanık hakkında Basit Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12.09.2025

Basın No: ILN02295844

