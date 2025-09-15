Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/709 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/709 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, DÖŞEME Mahalle/Köy, 10510 Ada, 10 Parsel, 6.kat 12 nolu bb. Nolu taşınmazın malikinin 1/1 hissesi satılacaktır. Taşınmaza ulaşım; İsmail Hazar Sokak ile Ali Bozdoğanoğlu Bulvarının kesiştiği ışıklı kavşak referans alınırsa İsmail Hazar Sokak üzerinde doğu istikametinde ilerlenir. Yaklaşık 180 metre ilerde bu yolla bağlantılı olan 74191 sokağa girilir. Yaklaşık 100 metre ilerde 74189 sokak ile 74191 sokağın kesiştiği köşede konumlu kıymet taktirine konu taşınmaza ulaşım sağlanmış olur. Sosyo ekonomik yönden üst ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmaza yakın konumdakiİsmail Hazar Sokak ile Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet taktiri yapılan taşınmazın yer aldığı ''10 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası" nitelikli ana gayrimenkul, Adana İli Seyhan İlçesi Pınar (Tapuda Döşeme) Mahallesi 10510 Ada 10 nolu parselde, 947,00 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapı ayrık nizam 3/C yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında olmak üzere tek blok olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Tarafımıza gösterilen taşınmazlar mevcutta ve tapu kayıtlarında ana binada yer almakta olup kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde ki vaziyet planı ile uyumludur. Seyhan Belediyesinde incelenen 09.10.2010 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı bodrum kat + zemin kat + 8 normal kat olmak üzere toplam 10 kattan oluşmaktadır. Vaziyet planında bina girişi belirtilmiş olup ana bina girişi güney cepheden verilmiştir. Ana yapının bodrum katında hidrofor + su deposu, kalorifer dairesi, sığınak ve ortak alanlar, zemin katında apartman girişi, enerji odası, yönetici odası, kapıcı evi ortak alanlar, diğer normal katların her birinde 2?şer adet bağımsız bölüm numaralı mesken olmak üzere ana yapıda toplam 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Değerleme konusu12 nolu bağımsız bölüm 09.10.2010 onay tarihli mimari projesine göre zemin katgüney cepheden sağlanan ana yapı girişine göre sağ yan tarafta yer almakta olup kuzey, güney ve doğu olmak üzere üç cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 140 m², brüt 165 m² olup; salon, oturma odası + mutfak, 3 adet oda, antre, hol, banyo, wc, yangın holü ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu, alan (büyüklük) olarak onaylı mimari projesine uygun olduğu tespit edilmiştir.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında Hasarsız olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi: Pınar Mahallesi, 74189 Sokak, Yükseller Apartmanı, No: 11,Kat: 6, D:12 Seyhan/Adana

Ana taşınmaz Yüzölçümü: 947,00 m2Arsa Payı : 59/947 Hisse: 1/1

Satılacak taşınmazın metrekaresi: Brüt: 165 m2 Net: 140 m2

İmar Durumu: Taks=0,30, Kaks=2,40, Konut alanı, Ayrık Nizam imar koşullarında

Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:39 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:39 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:39

