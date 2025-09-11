T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2022/399 Esas

KARAR NO : 2024/499

Davalı : 1- MÜCAHİT ULUSOY

Davacı : 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM

1-Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE;

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Mücahit Ulusoy aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 7/8 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Seyran Konakları A3 A Blok zemin kat, 2 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Mücahit Ulusoy adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

