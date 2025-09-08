T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/155 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 18/07/2025

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

1 2025/155 Ali Bakla Kaşbaşı 105 ada 32 parsel Tarla 9,39 m² daimi irtifak

6.88 m² geçici irtifak 2 2025/156 Ahmet Ur, Hüseyin Uğuz, Cemil Uğuz, Alaattin Yalçın, Hasan Uğuz, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdğan, Kenan Ur, Mehmet Niyazi Uğuz, Mehmet Erol Uğur, Reyhan Karataş, Cihan Uğuz, Emine Erbay, Cemile Karayel Kaşbaşı 101 ada 55 parsel Tarla 27,54 m² mülkiyet 3 2025/157 Ahmet Ur, Sinan Ur Kaşbaşı 101ada 54 parsel Tarla 492,22 m² mülkiyet 4 2025/158 Necmi Yalçın, Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdoğan Kaşbaşı 101 ada 53 parsel Tarla 36,97 m² mülkiyet 5 2025/159 Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu Kaşbaşı 101 ada 51 parsel

101 ada 44 parsel

101 ada 35 parsel

101 ada 34 parsel

101 ada 33 parsel Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Ahşap Ev, Samanlık ve Tarla 5,76 m² mülkiyet,

989,17 m² mülkiyet,

301,17 m² daimi irtifak, 764,69 m² geçici irtifak

2124,88m² mülkiyet

409,91 m² mülkiyet

1206,68 m² mülkiyet 6 2025/160 Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbaş, Feride Erdoğan, Kaşbaşı 101 ada 43 parsel

101 ada 40 parsel Tarla 32,83 m² mülkiyet

27,66 m²mülkiyet 7 2025/281 Hafize Bakla, Türkan Karabudak, Meliha Cumur, Volkan Çetin, Serkan Çekin, Billur Kır, Nermin Karakulluk, Feridun Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Zeynep Yıldırım, Şahin Yıldırım, Sıla Yıldırım, Sıla Yıldırım, Şahin Bayrak, Rahmi Bayrak Kaşbaşı 105 ada 165 parsel

105 ada 26 parsel Tarla 41,38 m² mülkiyet, 144,16 m² daimi irtifak, 343,54 m² geçici irtifak

1222,67 m² mülkiyet 8 2025/282 Mehmet Aksu, Hüsnü Saraç, Safiye Örs, Rabia Arslanbölük, Emine Özgün Kaşbaşı 105 ada 166 parsel

105 ada 24 parsel Tarla

Tarla 219,74 m² daimi irtifak, 693 m² geçici irtifak

346,44 m² mülkiyet, 72,85 m² daimi irtifak, 630,32 m² geçici irtifak 9 2025/283 Ali Aksu, Bahriye Aksu, Hüseyin Aksu Kaşbaşı 105 ada 167 parsel Tarla 91,61 m² daimi irtifak, 288,11 m² geçici irtifak 10 2025/284 Ali Saban, Hayriye Saban, Yücel Saban, Yüksel Saban, Erhan Saban, Emrah Saban, Gülsemin Karakaya, Gülseren Karakaya, Kaşbaşı 105 ada 178 parsel

101 ada 31 parsel Tarla

Tarla 110,12 m² daimi irtifak, 18,99 m² geçici irtifak

605,12 m² mülkiyet 12 11 2025/285 Kamil Gülbal, Şengül Özpehlivan, Şenol Gülbal Kaşbaşı 105 ada 198 parsel Tarla 483,99 m² mülkiyet, 172,07 m² daimi irtifak, 502,96 m² geçici irtifak 12 2025/286 Safiye Kiraz, İbrahim Kirez, İsmail Kiraz Kaşbaşı 105 ada 112 parsel Tarla 268,08 m² mülkiyet, 102,24 m² geçici irtifak 13 2025/287 Nezahat Özdoğan, Fatma Arslan, İbrahim Bakla Kaşbaşı 105 ada 214 parsel Tarla 76,11 m² mülkiyet, 28,92 m² geçici irtifak 14 2025/288 Münevver Nane, Mürüvet Çelik, Songül Erol, Arzu Karabaş, İbrahim Bakla Kaşbaşı 105 ada 217 parsel Tarla 554,66 m² mülkiyet,13,95 m² daimi irtifak, 84,72 m² geçici irtifak 15 2025/289 Settar Eroğuz, Nezahat, Sebahat, Selahattin Eroğuz, Ayşe, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Nurettin Uzunay, Şennur Çay, Nihal Başoğlu, Kemal Eruğuz, Ülviye Eruğuz, Zuhal Gündoğdu, Erdem Eruğuz, bahattin Çakır, Çiğdem Çakır Polat, Kurtuluş Çakır, Türkan Gökdeniz, Münevver Sinoplu, Hanife Demirkıran Kaşbaşı 105 ada 219 parsel Tarla 218,91 m² mülkiyet, 83,11 m² geçici irtifak 16 2025/290 Mustafa Çay, Halit Çay, Zeki Çay, Zekai Çay, Arzu Kayar, Recai Çay Kaşbaşı 105 ada 232 parsel Tarla 311,17 m² mülkiyet, 115,02 m² geçici irtifak 17 2025/291 Songül Erol, Arzu Karabaş Kaşbaşı 105 ada 247 parsel Tarla 5,5 m² daimi irtifak 18 2025/292 Metin Aksu, Şinasi Bakla, Necmi Aksu Kaşbaşı 105 ada 249 parsel Tarla 187,75 m² daimi irtifak, 963,97 m² geçici irtifak 19 2025/293 Hasan Bakla Kaşbaşı 105 ada 251 parsel Tarla 217,04 m² daimi irtifak, 228,51 m² geçici irtifak 20 2025/294 Osman Çay, Habibe Ur, Nilüfer Acar, Aysel Anar, Emire Çetin, Nurşen Caner Kaşbaşı 105 ada 256 parsel Tarla 611,22 m² mülkiyet, 235,51 m² geçici irtifak 21 2025/295 Mehmet Ayvaz, Hasan Sallantı, Semra Gençer, Zühre Ayvaz Kaşbaşı 105 ada 259 parsel Tarla 323,46 m² mülkiyet, 117,31 m² geçici irtifak 22

23 2025/296

2025/297 Remzi Çay

Aliye Bakla, Hüseyin Bakla, Mustafa Bakla, Emine Özmen,, Aynur Çelik, Arzu Gökdoğan, Hasan Bakla, Kaşbaşı

Kaşbaşı 105 ada 259 parsel

105 ada 259 parsel

105 ada 259 parsel 105 ada 266 parsel Tarla

Tarla

Tarla

Tarla 48,14 m² mülkiyet, 18,52 m² daimi irtifak, 25,04 m² geçici irtifak 21,93 m² daimi irtifak, 105,49 m² geçici irtifak

136,22 m² mülkiyet,1155,9 m² mülkiyet, 20,75 m² daimi irtifak, 812,9 m² geçici irtifak 24 2025/298 Hüseyin İnce, Mehmet İnce, Mithat Çağlayan Kaşbaşı 105 ada 275 parsel Tarla 83,08 m² daimi irtifak,118,95 m² geçici irtifak 25 2025/299 Nuri İnce Kaşbaşı 105 ada 277 parsel

105 ada 174 parsel Tarla

Tarla 60,29 m² daimi irtifak,149,97 m² geçici irtifak 69,42 m² daimi irtifak,507,84 m² geçici irtifak 26 2025/300 Hasan Celal Bayar Güney, Hasan Güney, Mehmet Güney Kaşbaşı 105 ada 279 parsel Tarla 207,36 m² daimi irtifak, 732,86 m² geçici irtifak 27 2025/301 Hasan Celal Bayar Güney, Hızır İlyas Güney, Mehmet Güney Kaşbaşı 105 ada 281 parsel

105 ada 112 parsel Tarla

Tarla 127,52 m² daimi irtifak, 3,16 m² geçici irtifak 941,15 m² mülkiyet 28 2025/302 Mustafa Çapa, Ayten Kaptan, Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi, Mustafa Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday Kaşbaşı 105 ada 283 parsel Tarla 33,116 m² mülkiyet, 75,47m² daimi irtifak, 11,91 m² geçici irtifak

