T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/221 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Mecidiye Mah. 25 ada 60 Parsel

MALİK BİLGİLERİ : Özge KOCATÜRK

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/221 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 09/10/2025 günü saat:12.00'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.08.2025

Basın No: ILN02285335

